21 Temmuz 2020, Salı

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer listesi sızdı! İşte mevki mevki o isimler

Süper Lig'de son haftaya girilirken, Beşiktaş transfer için çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, "8-10 yeni oyuncunun aramıza katılması gerekiyor" açıklaması yapmıştı. Bu kapsamda deneyimli çalıştırıcının yönetime sunduğu transfer listesine ulaşıldı. İşte mevki mevki Beşiktaş'ın gündemindeki isimler...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 12:16
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer listesi sızdı! İşte mevki mevki o isimler

Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek son haftaya 3.'lük ve Avrupa umutlarını taze tutarak giren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın gelecek sezonun hazırlıklarına da başladı.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer listesi sızdı! İşte mevki mevki o isimler

Derbi sonrası "Başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik."

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer listesi sızdı! İşte mevki mevki o isimler

"10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor" diyen genç hocanın Başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşmede istekleri şu şekilde oldu:

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer listesi sızdı! İşte mevki mevki o isimler

KALECİ:
19 yaşındaki Ersin Destanoğlu'nun forma rekabetine gireceği ciddi bir takviye istendi. Başkan'ın gönlü yerli kaleciden yana.

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın transfer listesi sızdı! İşte mevki mevki o isimler

SOL VE SAĞ BEK:
Sözleşmeleri biten Caner ve Gökhan ile gelecek hafta masaya oturulacak. İki oyuncu kalsa dahi bu mevkilere birer takviye yapılacak. Sol bek için N'Sakala ile anlaşma sağlandı. Sağ bekte Douglas ile yolları ayıracak olan yönetimin, Altınordu'dan Kerim Alıcı ısrarı devam ediyor.

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