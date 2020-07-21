21 Temmuz 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş için Kristyuk iddiası

Beşiktaş için Kristyuk iddiası
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

Beşiktaş'ın kaleci sorunu bitiyor... Rus basınının konu ile ilgili Stanislav Kritsyuk'un gelecek sezondan itibaren siyah beyazlı formayı giyeceği yazıldı.

Beşiktaş'ın kaleci sorunu bitiyor... Rus basınının konu ile ilgili Stanislav Kritsyuk'un gelecek sezondan itibaren siyah beyazlı formayı giyeceği yazıldı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde tecrübeli eldivenin lig bitmeden takımından ayrıldığı yazılırken, "Beşiktaş'a gidecek" notu düşüldü. Krasnodar teknik direktörü Murad Musayev de oyucunun kulüpten ayrıldığını duyurdu.

İstediği maaşı iletti! Beşiktaş... haberin devamı

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