21 Temmuz 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi

Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

'in 34. ve son haftasında deplasmanına konuk olacak , bir günlük iznin ardından 'nde maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Ligin 33. haftasında ile yapılan derbide görev alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

, 22 Temmuz Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş'tan Boateng açıklaması

Başkan Çebi antrenmanda

Beşiktaş Kulübü Başkanı , siyah-beyazlı takımın antrenmanını takip etti.

Başkan Çebi, yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan ile idmanın bir bölümünü izledi.



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