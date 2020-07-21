Beşiktaş'ta Gençlerbirliği mesaisi

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile yapılan derbide görev alan futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, 22 Temmuz Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Başkan Çebi antrenmanda

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın antrenmanını takip etti.

Başkan Çebi, yönetim kurulu üyesi Kemal Erdoğan ile idmanın bir bölümünü izledi.





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