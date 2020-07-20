Beşiktaş'ın gündemindeki Nana Ampomah'ın istediği maaş belli oldu

Süper Lig'de son haftaya girilirken Beşiktaş transfere hız vermiş durumda. Bu kapsamda siyah-beyazlıların gündeminde bulunan Nana Ampomah'ın, Kartal'dan istediği maaş da belli oldu.

Beşiktaş'ın transferi için uzun süredir uğraşlar verdiği Nana Ampomah konusunda önemli bir haber gündeme geldi.

Buna göre Ganalı yıldızın kendisini transfer etmek istediği takımlara ilettiği yıllık maaş talebi belli oldu.

Aktarılan bilgilere göre şu anda Ampomah'ı Beşiktaş ve Club Brugge kulüpleri resmi olarak istiyor ve görüşmelerini sürdürüyor. Öte yandan yıldız futbolcu için APOEL takımı da devreye girmiş durumda.

İSTEDİĞİ RAKAM BELLİ OLDU

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle dünya futbol piyasasında önemli bir düşüş yaşanırken, Ampomah'ın da kulüpleri zorlamayacak bir miktarı talep ettiği ifade edildi. Buna göre yıldız kanat oyuncusunun istediği maaş miktarı yıllık 400.000 euro.

BEŞİKTAŞ VE BRUGGE ALAMAZSA...

Öte yandan APOEL'in Ampomah ilgisinin şu an için sadece menajer görüşmeleriyle olduğu, Beşiktaş ve ya Brugge'ün oyuncuya istediği şartları sunmaması halinde iletişime geçileceği kaydedildi.

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