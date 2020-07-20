20 Temmuz 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ersin Destanoğlu hedefini açıkladı! "Avrupa'ya gitmek istiyorum"

Ersin hedefini açıkladı! Avrupa...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

Beşiktaş'ta Loris Karius'un ayrılığı sonrası kaleyi devralan ve Fenerbahçe derbisindeki performansıyla göz dolduran Ersin Destanoğlu hedeflerini açıkladı.

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun son derbi mücadelesinde rakibi Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmada siyah-beyazlı takım adına öne çıkan isimlerden biri de genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'ydu...

19 yaşındaki kaleci, karşılaşma sonrası kariyer hedefini açıkladı. Destanoğlu, "Uzun yıllar Beşiktaş'ta oynamak ve Avrupa'ya gitmek istiyorum. Beşiktaş'a para kazandırarak Avrupa'ya transfer olmak isterim" ifadelerini kullandı.

Alman kaleci Loris Karius'un takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör 'ın şans verdiği Ersin, Beşiktaş altyapısında yetişti. 1.95 boyundaki eldivenin, siyah-beyazlı takımla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sezonun son derbisi Beşiktaş'ın! Kartal Avrupa'ya uçtu haberin devamı

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