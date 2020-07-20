20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Domagoj Vida'dan transfer mesajı! Gökhan Gönül...
Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida, sezon sonunda siyah-beyazlı takımla sözleşmesi bitecek Gökhan Gönül'e çağrıda bulundu. Hırvat stoper, deneyimli bekle birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak "Bizimle kal" dedi. Gökhan'ın adı Fenerbahçe ile anılıyor.
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi btiecek olan ve henüz yeni kontrata imza atmayan Gökhan Gönül'ün geleceği konusunda belirsizlik sürüyor. İsmi eski takımı Fenerbahçe ile anılan yıldız sağ bek için son olarak takım arkadaşı Domagoj Vida'dan flaş bir paylaşım geldi.
Gönül'ün Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası birlikte yaşadıkları sevinç anının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Vida, "Bizimle kal" notunu düştü.
Bu paylaşım siyah-beyazlı taraftarlar tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.
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