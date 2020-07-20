20 Temmuz 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Domagoj Vida'dan transfer mesajı! Gökhan Gönül...

Vida'dan transfer mesajı! Sosyal medyadan paylaştı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.07.2020

Beşiktaş'ın stoperi Domagoj Vida, sezon sonunda siyah-beyazlı takımla sözleşmesi bitecek 'e çağrıda bulundu. Hırvat stoper, deneyimli bekle birlikte olduğu fotoğrafı paylaşarak "Bizimle kal" dedi. Gökhan'ın adı Fenerbahçe ile anılıyor.

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi btiecek olan ve henüz yeni kontrata imza atmayan 'ün geleceği konusunda belirsizlik sürüyor. İsmi eski takımı Fenerbahçe ile anılan yıldız sağ bek için son olarak takım arkadaşı Domagoj Vida'dan flaş bir paylaşım geldi.

Gönül'ün Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası birlikte yaşadıkları sevinç anının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Vida, "Bizimle kal" notunu düştü.

Bu paylaşım siyah-beyazlı taraftarlar tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.

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