Beşiktaş'ta Domagoj Vida kesik yedi

Beşiktaş'a 11 milyon TL alacağı nedeniyle ihtarname çeken Hırvat stoper Domagoj Vida, Kasımpaşa maçında kulübede oturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın, stoper ikilisinde Ruiz ve Roco'ya görev verdi.

Kartal'da menajeri aracılığı ile 11 milyon TL'lik alacağı nedeniyle kulübe ihtarname çeken Vida, yedek kulübesinde oturdu. Kulüp yetkilileri, Vida'nın dinlendirildiğini söyledi. Hırvat oyuncu bu sezon biri kırmızı kart biri de sakatlık nedeniyle ligde sadece 2 maçta oynamamıştı.

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