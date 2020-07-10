10 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Caner Erkin 11'e geri döndü!

Caner 5 maç sonra döndü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek , siyah-beyazlılarda 5 maç aradan sonra ilk 11'e geri döndü. Tecrübeli oyuncu en son Galatasaray derbisinde ilk 11'de sahada yer almıştı.

Savunmada revizyona giden , defans hattının solunda 'e görev verdi. En son pandemi öncesi Galatasaray derbisinde ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu 5 maç sonra formasını geri aldı. Genç Rıdvan Yılmaz ise 4 maç sonra yedek soyundu.

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