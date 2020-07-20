20 Temmuz 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın transferde hedefi Jordan Ibe!

Beşiktaş 'kanat'lanıyor! Hedefteki isim...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-0 yendi ve Avrupa'ya katılmayı garantiledi. Gelecek sezon kanatlarını yenilemek isteyen siyah-beyazlılar, bu kapsamda Jordan Ibe'yi listesine aldı.

İngiltere takımlarından Bournemouth'la sözleşmesi sona eren Jordon Ibe hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın dış basından derlediği haberde, 24 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz futbolcunun, Beşiktaş'ın radarında olduğunu yazıldı.

Premier Lig'den ayrılmak isteyen Ibe için siyah-beyazlı takımın favori olduğu ifade edilirken, bazı Portekiz ekiplerinin de sağ kanat oyuncusu için devreye girdiği bildirildi.

Kariyerine Wycombe'da başlayan Ibe, 2012'de Liverpool altyapısına girdi. Başarılı futbolcu Birmingham ve Derby County'e kiralandıktan sonra 2016'da 18 milyon Euro karşılığında Bournemouth'un yolunu tuttu. Bu takımda toplamda 92 maça çıkan Nijerya asıllı kanat, 5 gol atarken 9 da asist yaptı.

Sezonun son derbisi Beşiktaş'ın! Kartal Avrupa'ya uçtu haberin devamı

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