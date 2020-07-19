19 Temmuz 2020, Pazar

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Avrupa'ya katılma yolunda kritik derbi! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Cemil Usta Sezonu'nun 33. haftası derbi heyecanına sahne olacak. 2019-2020 yılının son derbisi Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında oynanacak. Peki, Avrupa'ya katılma yolunda kritik öneme sahip olacak derbide ilk 11'ler nasıl olacak? İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 09:13
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Avrupa'ya katılma yolunda kritik derbi! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 351. kez karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak sezonun son derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 350 kez karşılaştı.

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Avrupa'ya katılma yolunda kritik derbi! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

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Avrupa'ya katılma yolunda kritik derbi! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 441 golle karşılık verdi.

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Avrupa'ya katılma yolunda kritik derbi! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

LİG MAÇLARI
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 127 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 141 golle yanıt verdi.

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Avrupa'ya katılma yolunda kritik derbi! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri

SON MAÇTA FENERBAHÇE GALİP GELDİ
Beşiktaş ile Fenerbahçe rekabetindeki son maçı sarı-lacivertli ekip kazandı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriqi kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü Atiba Hutchinson attı.

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