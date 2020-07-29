29 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Welinton olmazsa o gelecek

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Welinton olmazsa o gelecek
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.07.2020

Sezonun sona ermesiyle birlikte transfer çalışmalarına yoğunlaşan Beşiktaş, teknik direktör 'ın Aytemiz Alanyaspor'dan eski öğrencisi Welinton'u gündemine almıştı. Siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoperin transferinde pürüz çıkması halinde 'dan bir başka eski öğrencisi Teenage Hadebe'nin transferini bitirecek. İşte detaylar...

Stopere yapılacak takviye konusunda Alanyaspor ile Welinton için yoğun görüşmeler yapan Beşiktaş, henüz anlaşmaya varamadı. Takasta kullanılacak oyuncu konusunda uzlaşamayan iki kulüp arasındaki temaslar devam ederken yönetim, olumsuz bir duruma hazırlık olarak Brezilyalı stoperin alternatifini de belirledi.

Sabah'ta yer alan habere göre , teknik direktör 'ın listesinde yer verdiği eski öğrencisi Teenage Hadebe'yi gündemine aldı. Yönetimin, küme düşen 'dan taliplerinin artması nedeniyle ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 24 yaşındaki Zimbabveli oyuncu için Welinton görüşmelerinin nihai sonuca varmasını beklediği öğrenildi.

Teenage Hadebe kariyerine ülkesinin takımlarından Bantu'da başladı. 2017'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kaizer Chiefs takımına transfer olan genç stoper, 2019 yazında da Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu. Bu sezon 28 maçta forma giyen başarılı oyuncu, 1 de asist yaptı.

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