19 Temmuz 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Gökhan Gönül'den olay hareket! Attığı golden sonra...

Gökhan Gönül'den olay hareket! Attığı golden sonra...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta , eski takımına attığı golün ardından sevinmedi. Golün asisti ise bir diğer eski Fenerbahçeli 'den geldi.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmada siyah-beyazlıların ikinci golü 'den gelirken, asisti de yine eski bir Fenerbahçeli yaptı. Gökhan'ın golden sonra sevinmemesi ise transfer dedikodularını yeniden alevlendirdi.

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon da Vodafone Park'ta oynanan 3-3'lük maçta gol atmış ve yine sevinmemişti. Gökhan Gönül gibi Caner Erkin'in de adı gelecek sezon için Fenerbahçe ile anılıyor.

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