19 Temmuz 2020, Pazar
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Gökhan Gönül'den olay hareket! Attığı golden sonra...
Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, eski takımına attığı golün ardından sevinmedi. Golün asisti ise bir diğer eski Fenerbahçeli Caner Erkin'den geldi.
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmada siyah-beyazlıların ikinci golü Gökhan Gönül'den gelirken, asisti de yine eski bir Fenerbahçeli Caner Erkin yaptı. Gökhan'ın golden sonra sevinmemesi ise transfer dedikodularını yeniden alevlendirdi.
Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon da Vodafone Park'ta oynanan 3-3'lük maçta gol atmış ve yine sevinmemişti. Gökhan Gönül gibi Caner Erkin'in de adı gelecek sezon için Fenerbahçe ile anılıyor.
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