Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Ruiz'in yerine gelecek
Sezon başında transfer edilen Victor Ruiz'in sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ın, Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Southampton'da bulunan Japon savunmacı Maya Yoshida'nın transferinde mutlu sona yakın olduğu öğrenildi.
Yaz transfer sezonu çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in ayrılığının ardından gözler stoper transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Japon stoper Maya Yoshida'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş 31 yaşındaki Japon stoper Maya Yoshida ile anlaşma noktasında. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Japon futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
MAYA YOSHIDA KİMDİR?
31 yaşındaki Maya Yoshida son olarak Sampdoria'ya kiralandı. Bonservisi Southampton'da olan 31 yaşındaki stoperin sözleşmesi bu sezon sonu sona eriyor. Beşiktaş'ın bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği Maya Yoshida, Serie A ve Premier Lig'de 2019/20 sezonunda 17 maçta forma giydi. Nagoya altyapısından yetiştikten sonra 2010 yılında Hollanda'nın Venlo takımına transfer olan Maya Yoshida, 2.8 milyon euro bedelle 2012'de Southampton'a transfer olmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı