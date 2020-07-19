Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Ruiz'in yerine gelecek

Sezon başında transfer edilen Victor Ruiz'in sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmasının ardından stoper arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ın, Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Southampton'da bulunan Japon savunmacı Maya Yoshida'nın transferinde mutlu sona yakın olduğu öğrenildi.

Yaz transfer sezonu çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in ayrılığının ardından gözler stoper transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki Japon stoper Maya Yoshida'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

TRT Spor'un haberine göre, Beşiktaş 31 yaşındaki Japon stoper Maya Yoshida ile anlaşma noktasında. Siyah-beyazlılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Japon futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

MAYA YOSHIDA KİMDİR?

31 yaşındaki Maya Yoshida son olarak Sampdoria'ya kiralandı. Bonservisi Southampton'da olan 31 yaşındaki stoperin sözleşmesi bu sezon sonu sona eriyor. Beşiktaş'ın bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği Maya Yoshida, Serie A ve Premier Lig'de 2019/20 sezonunda 17 maçta forma giydi. Nagoya altyapısından yetiştikten sonra 2010 yılında Hollanda'nın Venlo takımına transfer olan Maya Yoshida, 2.8 milyon euro bedelle 2012'de Southampton'a transfer olmuştu.

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