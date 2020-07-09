Beşiktaş Silviu Lung transferi için harekete geçti

Liverpool'dan kiralanan Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinin ardından yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren ve Claudio Bravo, Volkan Babacan ve Sinan Bolat gibi isimleri gündemine alan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung'u gündemine aldığı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın da transfere onay verdiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta kaleci transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi... Takvim'de yer alan habere göre son oynanan Kayserispor maçında muhteşem bir performans sergileyen Silviu Lung listenin en başına dahil edildi.

Kayserispor'dan Mensah ve Emre Demir için resmi girişimlerde bulunan siyah-beyazlı yönetimin 31 yaşındaki Rumen kaleci için harekete geçtiği öğrenildi.

LİGİN EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN KALECİSİ

Kartal'da Sergen Yalçın'ın Karius'un takımdan ayrılmasından sonra kaliteli bir yabancı kaleci alınması için yönetime rapor verdiği biliniyor. Sergen Yalçın'ın gündeme gelen Lung ismine onay verdiği bildirildi. Tecrübeli kalecinin Kayseri ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Lung, ligin en fazla kurtarış yapan kalecisi.

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