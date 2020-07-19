19 Temmuz 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Kartal’ın yeni 'İnci'si!

Kartal’ın yeni 'İnci'si!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.07.2020

3. Lig'de Antalya'daki maçları için gün sayan Karşıyaka'da aylardır konuşulan Doğukan İnci'nin Beşiktaş'a transferi gerçekleşmek üzere.

3. Lig'de Antalya'daki maçları için gün sayan Karşıyaka'da aylardır konuşulan Doğukan İnci'nin Beşiktaş'a transferi gerçekleşmek üzere. Kaf-Kaf'ın 21 yaşındaki forveti için daha önce menajeri kanalıyla teklif yapan Beşiktaş'ın yönetimle 2 milyon TL'nin üzerinde bonservis bedeli ve sonraki transferinden yüzde 15 pay karşılı anlaştığı iddia edildi.
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