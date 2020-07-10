10 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Atiba cezalı duruma düştü!

Atiba cezalı duruma düştü!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.07.2020

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında 'yı ağırladı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba, mücadelede sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak maçında cezalı duruma düştü.

'ta maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırındaydı. Siyah- beyazlılarda Atiba, Lens, Elneny, Caner Erkin ve Vida bu isimlerden kadroda olanlarıydı. Atiba sarı kart görerek Malatya maçında cezalı duruma düştü.

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