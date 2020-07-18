Renato Tapia iddiası

Hollanda medyası, boşta olan 24 yaşındaki orta saha için Beşiktaş’ın devrede olduğunu ileri sürdü; “Türkler, Tapia için savaşa girdi” denildi.

Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürütürken, rotasını bu kez Hollanda'ya çevirdi. Hollanda basınında yer alan habere göre siyah-beyazlılar Renato Tapia için devreye girdi. Fr-fans.nl adlı internet sitesinin konu ile ilgili "Türkiye'nin gözde kulübü, Renato Tapia transferi için savaşa girdi. Renato Tapia, bu ay başında Feyenoord'dan ayrıldı. Şu anda oyuncu serbest statüde bulunuyor. Yıldız futbolcu Feyenoord ile toplamda 82 maça çıktı ve 3 golü rakip filelere göndermeyi başardı. Perulu futbolcunun talibi çok. Rangers, Cruz Azul, Boca Juniors, Angers ve Celta Vigo şu anda oyuncuya ilgi gösteren kulüpler arasında bulunuyor" ifadesini kullandı. 24 yaşındaki Perulu orta sahanın ülkesinde de bu iddiaya yer verilerek "Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri olan Beşiktaş da, Tapia için transfer görüşmelerinde bulunuyor" denildi.

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