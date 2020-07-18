18 Temmuz 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Renato Tapia iddiası

Beşiktaş'a Peru'lu ön libero
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

Hollanda medyası, boşta olan 24 yaşındaki orta saha için Beşiktaş’ın devrede olduğunu ileri sürdü; “Türkler, Tapia için savaşa girdi” denildi.

Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürütürken, rotasını bu kez Hollanda'ya çevirdi. Hollanda basınında yer alan habere göre siyah-beyazlılar Renato Tapia için devreye girdi. Fr-fans.nl adlı internet sitesinin konu ile ilgili "Türkiye'nin gözde kulübü, Renato Tapia transferi için savaşa girdi. Renato Tapia, bu ay başında Feyenoord'dan ayrıldı. Şu anda oyuncu serbest statüde bulunuyor. Yıldız futbolcu Feyenoord ile toplamda 82 maça çıktı ve 3 golü rakip filelere göndermeyi başardı. Perulu futbolcunun talibi çok. Rangers, Cruz Azul, , Angers ve Celta Vigo şu anda oyuncuya ilgi gösteren kulüpler arasında bulunuyor" ifadesini kullandı. 24 yaşındaki Perulu orta sahanın ülkesinde de bu iddiaya yer verilerek "Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri olan Beşiktaş da, Tapia için transfer görüşmelerinde bulunuyor" denildi.

Yerine gelecek isim belli oldu! Orta saha ona emanet haberin devamı

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