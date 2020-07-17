Burak’sız çıkmam!
Teknik direktör Yalçın, sağlık ekibine “Burak Yılmaz’ı F.Bahçe derbisine hazır istiyorum, ne gerekiyorsa yapın” talimatı verdi.
Pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözü Burak Yılmaz'da... Önceki gün yapılan antrenmanda bireysel çalışan ve ardından düz koşu yapan Burak Yılmaz'la ilgili olarak sağlık ekibiyle görüşen Yalçın, golcü futbolcunun durumuyla ilgili bilgi aldı. Tedavisi hızlandırılmış şekilde ilerleyen Burak Yılmaz'ın derbide takımı yalnız bırakmak istemediği ve forma giymek için tüm şartları zorlamak istediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın da sağlık ekibine "Burak Yılmaz'ı F.Bahçe derbisine hazır istiyorum, ne gerekiyorsa yapın" talimatı verdiği öğrenildi. Öte yandan bu oyuncunun dışında ağrıları azalan ve önceki gün takımla birlikte çalışan Boateng'in de Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek olması yüzleri güldürdü.
KALAN SAĞLAR BİZİMDİR
Karius'un ardından Victor Ruiz'in de takımdan ayrılmasıyla birlikte gözler Sergen Yalçın'a çevrildi. Hafta sonunda F.Bahçe'yle kritik bir derbiye çıkacak olan siyah-beyazlılarda başarılı teknik adam, Ruiz'in gidişini çok fazla problem etmedi. Bu bölgede elinde Vida, Roco ve Erdoğan bulunan Yalçın, gerekli gördüğü durumda Necip'i de stoperde oynatabilir. Yalçın, Ruiz'in yokluğunu "Giden gider, kalan sağlar bizimdir" şeklinde yorumladı.
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