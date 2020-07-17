17 Temmuz 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Beşiktaş transferde Mohamed Elneny'nin alternatifini belirledi!

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Beşiktaş'ta transfere hız verilmiş durumda... Siyah-beyazlılar bu kapsamda sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek ve Arsenal'e geri dönecek Mohamed Elneny'nin alternatifini belirledi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 12:38 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 12:39
ABONE OL
  • 1
  • 16
Beşiktaş transferde Mohamed Elneny'nin alternatifini belirledi!

Gelecek sezonun kadro yapılandırmasını oluşturmak adına çalışmalarını yürüten Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Beşiktaş transferde Mohamed Elneny'nin alternatifini belirledi!

Başkan Ahmet Nur Çebi, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını yürüten siyah beyazlılar, rotasını bonservissiz veya maliyeti uygun isimlere çevirdi.

  • 3
  • 16
Beşiktaş transferde Mohamed Elneny'nin alternatifini belirledi!

ORTA SAHADA DİNAMO
Hollanda basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın istediği o yıldız, orta sahanın göbeğinde, ön liberoda ve stoper bölgelerinde forma giyebiliyor.

  • 4
  • 16
Beşiktaş transferde Mohamed Elneny'nin alternatifini belirledi!

Fotomaç'ın dış basından aktardığı haber şu şekilde:

  • 5
  • 16
Beşiktaş transferde Mohamed Elneny'nin alternatifini belirledi!

"Türkiye'nin gözde kulübü, Renato Tapia transferi için savaşa girdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör