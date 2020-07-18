18 Temmuz 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Bir ihtimal Hutchinson

Bir ihtimal Hutchinson
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.07.2020

, Fenerbahçe'ye karşı bir sürprize imza atıp Atiba Hutchinson'ı da stopere çekebilir.

Sergen Yalçın, F.Bahçe'ye karşı bir sürprize imza atıp Atiba Hutchinson'ı da stopere çekebilir. Daha önce de savunma göbeğinde görev yapan Kanadalı'yı oynatıp Roco'yu alternatif olarak tutabilecek olan Yalçın, bu durumda ön liberoyu da Necip-Elneny ikilisi ile kapatabilir.
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