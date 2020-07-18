Bir ihtimal Hutchinson

Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye karşı bir sürprize imza atıp Atiba Hutchinson'ı da stopere çekebilir.

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SergenYalçın, F.Bahçe'ye karşı bir sürprize imza atıp Atiba Hutchinson'ı da stopere çekebilir. Daha önce de savunma göbeğinde görev yapan Kanadalı'yı oynatıp Roco'yu alternatif olarak tutabilecek olan Yalçın, bu durumda ön liberoyu da Necip-Elneny ikilisi ile kapatabilir.