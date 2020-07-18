Doğukan İnci'yi Fenerbahçe istedi Beşiktaş anlaştı!
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ve Beşiktaş, Doğukan İnci transferinde rakip olmuşlardı. Sarı-lacivertlilerin çok istediği genç isim için Kara Kartal, kulübü Karşıyaka ile anlaştı.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Doğukan İnci çalımı geldi. Sarı-lacivertlilerin bir süredir transferi için uğraş verdiği 21 yaşındaki hücum oyuncusu tercihini siyah-beyazlı takımdan yana kullandı.
Ajansspor'un haberine göre gelecek sezon iddialı ve alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, genç ve potansiyeli isimlere yöneldi.
KARTAL SÖZ KESTİ!
Beşiktaş, bu sezon ortaya koyduğu performansla göz dolduran ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin gözdesi olan Doğukan İnci'nin transferi için Karşıyaka ile söz kesti.
Siyah beyazlılar, İzmir ekibi ile 2.5 milyon TL'ye yakın ücrete anlaştı, genç oyuncunun ikinci satışından Karşıyaka %15 pay alacak.
TFF 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci bu sezon toplam 25 resmi maçta forma giydi. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu maçlarda 12 gol attı ve 5 de asist katkısı yaptı.
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