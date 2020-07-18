18 Temmuz 2020, Cumartesi

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Beşiktaş'ta Edwin Gyasi ile anlaşma tamam! İşte sözleşme şartları

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş, Edwin Gyasi ile prensipte anlaşma sağlamıştı. Siyah-beyazlı takımın Ganalı futbolcuya 2+1 yıllık sözleşmeyle birlikte önerdiği maaş da ortaya çıktı. İşte Gyasi'ye verilecek ücret...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 10:42
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Beşiktaş'ta Edwin Gyasi ile anlaşma tamam! İşte sözleşme şartları

Teknik direktör Sergen Yalçın idaresinde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir temaslarda bulunduğu yıldız isimle anlaşmaya çok yaklaştı.

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Beşiktaş'ta Edwin Gyasi ile anlaşma tamam! İşte sözleşme şartları

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, Ganalı futbolcu Edwin Gyasi'nin transferinde sona geldi.

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Beşiktaş'ta Edwin Gyasi ile anlaşma tamam! İşte sözleşme şartları

Bulgaristan ekibi CSKA Sofya ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki sağ kanat, siyah-beyazlı kulübün 2+1 yıllık sözleşme ve 700 bin Euro maaş teklifine olumlu yanıt verdi.

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Beşiktaş'ta Edwin Gyasi ile anlaşma tamam! İşte sözleşme şartları

Sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabilen Ganalı futbolcu, hızlı oyun yapısı ve tekniği ile dikkat çekiyor.

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Beşiktaş'ta Edwin Gyasi ile anlaşma tamam! İşte sözleşme şartları

Edwin Gyasi bu sezon CSKA Sofya forması ile 11 resmi maça çıkıp 1 gol kaydetti.

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