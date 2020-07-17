17 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz antrenmana çıktı

Dev derbi öncesi Beşiktaş'a müjde!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 Giriş Tarihi: 17.07.2020

'in 33. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan kaptan , Fenerbahçe derbisi öncesi antrenmana çıktı. Burak, derbide şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

'ta 'in 31. haftasındaki maçında sakatlanan ve daha sonra idmanlara çıkamayan , Spor'un haberine göre derbisi öncesinde çalışmalara başladı.

Tecrübeli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın 32. haftadaki mücadelesinde oynayamamıştı.

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