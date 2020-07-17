Beşiktaş'ta Burak Yılmaz antrenmana çıktı

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Beşiktaş'ta transfere hız verilmiş durumda... Siyah-beyazlılar bu kapsamda sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek ve Arsenal'e geri dönecek Mohamed Elneny'nin alternatifini belirledi. İşte o isim ve tüm detaylar...