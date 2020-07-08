Sergen Yalçın: Durmak yok yola devam
Sergen Yalçın Kasımpaşa maçı öncesi takımına moral verdi. Tecrübeli teknik adam, “Basit hatalar nedeniyle kaybettiğimiz bir maçtı, ama bu mağlubiyet hiçbir şeyin sonu değil, kesinlikle olmayacak. Hesapta olmayan bir kayıp yaşadık ama unutmayın, bu herkesin başına gelebilir. Sonuna kadar savaşacağız" dedi.
Beşiktaş'ta deplasmanda alınan Kayserispor mağlubiyeti moralleri bozsa da, teknik direktör Sergen Yalçın takımına umut vermeye devam ediyor. Oyuncularından, beklenmedik yenilgiye rağmen morallerini bozmamalarını isteyen başarılı çalıştırıcı, "Hepiniz farkındasınız, belki de farklı kazanabileceğimiz bir maçı basit hatalar nedeniyle kaybettik. Bunu ilk kez yaşamıyorsunuz, son kez de olmayacak. Ama yapmanız gereken ilk şey, bu maçı geride bırakmak. Hatalarımızı görerek, bundan dersler çıkarmayı hep birlikte başaracağız. Sizden isteğim sadece ama sadece kalan 4 haftaya odaklanmanız. Bu mağlubiyet hiçbir şeyin sonu değil, kesinlikle olmayacak" ifadelerini kullandı.
"LİGİ EN İYİ YERDE TAMAMLAYACAĞIZ"
Dün sabahki idman öncesinde oyuncularıyla mini bir toplantı yapan Yalçın şöyle devam etti: "Sadece avantajımızı kaybettik, o kadar. Sıralamayı değiştirmek elimizde. Sonuna kadar savaşacağız. Beşiktaş formasının hakkını verecek ve ligi en iyi yerde tamamlayacağız. Ben, yönetimimiz ve bu camia size güveniyor, inanıyor. Onları mahcup etmeyelim."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı