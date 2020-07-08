08 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

N'Koudou bilmecesi

N'Koudou bilmecesi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

’ın, “Kronik sakatlığı var” dediği Fransız için kulüp doktoru “Tıbbi anlamda kronik sakat diyemeyiz” dedi.

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou bilmecesi yaşanıyor. Teknik direktör , maçı öncesinde yayıncı kuruluşa N'Koudou'nun yedek kalmasıyla ilgili "Sezon başından bu yana kronik sakatlığı var. Maç oynayacak durumda değil" açıklamasını yapmıştı. Be şiktaş Futbol Takımı doktoru Murat Çevik ise dün Haber Global'e, "N'Koudou'ya tıbbi anlamda kronik sakat diyemeyiz. Zaman zaman kas yaralanmaları yaşıyor. Bazen antrenman kaçırıyor, bazen 3-4 hafta hiç kaçırmıyor" değerlendirmesinde bulundu. Kulüp kaynakları Yalçın'ın "'N'Koudou kronik sakat" yorumunun Fransız futbolcunun yapılan antrenmanlarda zaman zaman takımdan ayrı kalmasını kastettiğini belirttiler.

4 GOL, 2 ASİST
Bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da 29 maça çıkan Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou, sadece 4 gol ve 3 asist üretirken, 10 maçı sakatlıklar nedeniyle kaçırdı. Transfermarkt'a göre; 3.5 milyon euro'luk piyasa değeri bulunan N'Koudou'nun sözleşmesinde performans kriterlerine bağlı olarak Tottenham'a ödenecek 1 milyon euro'luk bonus da bulunuyor.

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