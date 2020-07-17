Beşiktaş Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlıların bugün gerçekleşen antrenmanın 1.5 saat sürdü.

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını, yarın (18 Temmuz) saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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