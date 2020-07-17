17 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş Fenerbahçe'ye odaklandı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 Giriş Tarihi: 17.07.2020

Süper Lig'in 33. haftasında Vodafone Park'ta ile karşılaşacak olan 'ta hazırlıklar ara vermeden devam ediyor. Siyah-beyazlıların bugün gerçekleşen antrenmanın 1.5 saat sürdü.

, Süper Lig'in 33. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK 'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını, yarın (18 Temmuz) saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.
Ramazan Civelek ve Yasir Subaşı Fenerbahçe yolunda

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Dev derbi öncesi Beşiktaş'a müjde! Dev derbi öncesi Beşiktaş'a müjde!
Yerine gelecek isim belli oldu! Orta saha ona emanet Yerine gelecek isim belli oldu! Orta saha ona emanet
Burak’sız çıkmam! Burak’sız çıkmam!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör