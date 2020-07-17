17 Temmuz 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Ramazan Civelek ve Yasir Subaşı Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe beklerini buldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 Giriş Tarihi: 17.07.2020

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına Emre Belözoğlu öncülüğünde devam eden 'nin eski futbolcuları ve 'nı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.

altyapısında yetişen ve profesyonel olarak sarı lacivertli takımda forma giyen sonrasında ise Gaziantep FK, Sakaryaspor'a kiralanan ardından bonservisi ile Karagümrük'e transfer olan , Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Sarı Lacivertli ekip Karagümrük'te bu sezon 27 maçta 5 gol, 9 asistlik performansıyla geçer not alan ve sağ bek pozisyonunda oynayan Ramazan Civelek'in sözleşmesindeki geri alma opsiyonunu kullanacak.

ALİ KOÇ GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşme yaptı.

YASİR DE DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin sezon öncesi sözleşmesindeki 1 milyon TL'lik satın alma opsiyonunu kullanarak Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı sonrasında ise 600 bin Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a gönderdiği da sarı lacivertli kulübe geri dönüyor.

FENERBAHÇE'NİN PLANI BELLİ

Yabancı kuralının değişmesinin ardından sarı-lacivertliler, az maliyetli ve tanıdığı eski Türk oyuncuları takımda yeniden değerlendirerek kadrosunu şekillendirmek istiyor.

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