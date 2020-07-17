Ramazan Civelek ve Yasir Subaşı Fenerbahçe yolunda
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına Emre Belözoğlu öncülüğünde devam eden Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Ramazan Civelek ve Yasir Subaşı'nı kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi.
Fenerbahçe altyapısında yetişen ve profesyonel olarak sarı lacivertli takımda forma giyen sonrasında ise Gaziantep FK, Sakaryaspor'a kiralanan ardından bonservisi ile Karagümrük'e transfer olan Ramazan Civelek, Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Sarı Lacivertli ekip Karagümrük'te bu sezon 27 maçta 5 gol, 9 asistlik performansıyla geçer not alan ve sağ bek pozisyonunda oynayan Ramazan Civelek'in sözleşmesindeki geri alma opsiyonunu kullanacak.
ALİ KOÇ GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşme yaptı.
YASİR DE DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin sezon öncesi sözleşmesindeki 1 milyon TL'lik satın alma opsiyonunu kullanarak Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı sonrasında ise 600 bin Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a gönderdiği Yasir Subaşı da sarı lacivertli kulübe geri dönüyor.
FENERBAHÇE'NİN PLANI BELLİ
Yabancı kuralının değişmesinin ardından sarı-lacivertliler, az maliyetli ve tanıdığı eski Türk oyuncuları takımda yeniden değerlendirerek kadrosunu şekillendirmek istiyor.
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