Beşiktaş açıkladı! Adem Ljajic ve Umut Nayir sezonu kapattı

Beşiktaş, corona virüsü testi negatif çıkan Adem Ljajic ve Umut Nayir için açıklamada bulundu. Siyah beyazlı ekip yaptığı açıklamada iki yıldızın sezonu kapattığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada;



"Ljajic ile Umut Nayir'in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz'ta yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır. Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Ljajic ile Umut Nayir, ilgili TFF protokolleri gereği sezonun son 2 maçında formamızı giyemeyeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

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