16 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş açıkladı! Adem Ljajic ve Umut Nayir sezonu kapattı

Beşiktaş açıkladı! 2 yıldız sezonu kapattı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 Giriş Tarihi: 16.07.2020

, corona virüsü testi negatif çıkan ve için açıklamada bulundu. Siyah beyazlı ekip yaptığı açıklamada iki yıldızın sezonu kapattığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada;

"Ljajic ile 'in takip süreçleri kapsamında 14-15 Temmuz'ta yapılan testleri negatif olarak sonuçlanmıştır. Klinik takiplerinde hiçbir bulguya rastlanmayan Ljajic ile Umut Nayir, ilgili protokolleri gereği sezonun son 2 maçında formamızı giyemeyeceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

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