16 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

"Jönsson Atiba'yı aratmaz"

Jönsson Atiba'yı aratmaz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

'i tanıyan ve oldukça düşük garanti ücretlere oynamayı kabul eden yabancı oyuncularla yola devam etmek isteyen 'ın hedefine son olarak Jens Jönsson girdi.

'da son 4 sezonda sürekli olarak 20 maçın üzerine çıkan Danimarkalı ön liberonun özellikle 1.5 top çalma ortalamasıyla oynaması, başarılı teknik adamın ciddi anlamda ilgisini çekmiş durumda. Gelecek sezon 37 yaşında olacak Atiba ile dönüşümlü oynatmak için Jönsson'un ideal isim olduğuna inanan Yalçın; isabetli pas oranını da yüzde 80'in altına hiç düşmeyen Danimarkalı ön liberoyu özellikle iç sahadaki yüksek istatistikleri nedeniyle gözüne kestirmiş durumda.

Beşiktaşlı yıldız açıkladı! haberin devamı

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