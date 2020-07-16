16 Temmuz 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
"Jönsson Atiba'yı aratmaz"
Süper Lig'i tanıyan ve oldukça düşük garanti ücretlere oynamayı kabul eden yabancı oyuncularla yola devam etmek isteyen Sergen Yalçın'ın hedefine son olarak Jens Jönsson girdi.
Konyaspor'da son 4 sezonda sürekli olarak 20 maçın üzerine çıkan Danimarkalı ön liberonun özellikle 1.5 top çalma ortalamasıyla oynaması, başarılı teknik adamın ciddi anlamda ilgisini çekmiş durumda. Gelecek sezon 37 yaşında olacak Atiba ile dönüşümlü oynatmak için Jönsson'un ideal isim olduğuna inanan Yalçın; isabetli pas oranını da yüzde 80'in altına hiç düşmeyen Danimarkalı ön liberoyu özellikle iç sahadaki yüksek istatistikleri nedeniyle gözüne kestirmiş durumda.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı