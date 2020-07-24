24 Temmuz 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 Giriş Tarihi: 24.07.2020

'in 34. ve son haftasında ile karşılaşacak 'ın maç kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda Lille ile anlaşan kadroda yer almadı.

'in 34. haftasında deplasmanında konuk olacak 'ın başkent kafilesinde yer alan isimler belli oldu. Lille ile anlaşan be takım arkadaşlarına veda eden , maç kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kafilesinde yer alan isimler şu şekilde:

Ersin, Utku, Roco, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, N'Koudou, Necip, Vida, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, , Gökhan, Diaby

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