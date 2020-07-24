Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda Lille ile anlaşan Burak Yılmaz kadroda yer almadı.

Süper Lig'in 34. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında konuk olacak Beşiktaş'ın başkent kafilesinde yer alan isimler belli oldu. Lille ile anlaşan be takım arkadaşlarına veda eden Burak Yılmaz, maç kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ın Gençlerbirliği maçı kafilesinde yer alan isimler şu şekilde:

Ersin, Utku, Roco, Güven, Boyd, Erdoğan, Atiba, Elneny, N'Koudou, Necip, Vida, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Kartal, Gökhan, Diaby

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