Beşiktaş'ta Umut Nayir corona virüsü testinin negatife döndüğünü açıkladı!
Beşiktaş'ın genç yıldızı Umut Nayir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin negatife döndüğünü duyurdu.
Umut Nayir'in resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"24 Haziran günü pozitif sonuçlanan corona testim bugün ilk defa negatife döndü çok şükür. Semptomatik bir etkisi olmasa da sezonun devam ettiği bir dönemde uzun süre bu süreçle karşılaşmak mental anlamda çok zorladı beni. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler.
TFF protokolleri gereği sahaya geri dönebilmek için 5 gün arayla 3 test sonucunun arka arkaya negatif çıkması gerekiyor. Bu nedenle sezonun kalanında da takımımla sahada olamayacağım.
Sezonun bu kritik haftalarında hem kendim için hem takımım için güzel hayallerim vardı. Bireysel anlamda takımdan uzak kalmanın hayal kırıklığını yaşasam da inşallah takım arkadaşlarım hedefimizi gerçekleştirecek. Tekrar teşekkür ediyorum desteğini esirgemeyen herkesten."
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