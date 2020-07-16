16 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

İspanyol basını duyurdu! Beşiktaş'a Çinli yıldız

İspanyol basını duyurdu! Beşiktaş'a Çinli yıldız
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına yoğunlaşan Beşiktaş ile ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, Espanyol forması giyen sol kanat oyuncusu Wu Lei'yi gündemine aldığı ve Çinli oyuncuya teklif yapıldığı öne sürüldü.

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

Teknik direktör 'ın raporuna göre transfer hedeflerini belirleyen siyah-beyazlılar, hücum hattını yenilemek istiyor. Santrfor mevkisine 'yi kadrosuna katmak isteyen ve görüşmelere başlayan Beşiktaş'ın sol kanat mevkisi için de Çinli yıldız Wu Lei'yi gündemine aldı.



TEKLİF YAPILDI!
İspanyol basınına yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre göre La Liga'dan düşen Espanyol'da forma giyen Wu Lei, siyah-beyazlılar'dan teklif aldı.

Çinli sol kanat oyuncusu bu sezon 47 maçta oynadı ve 8 gol attı.

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