11 Temmuz 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Caner Erkin'in ismi gündemde

Caner Erkin'in ismi gündemde
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

Beşiktaş'tan ayrılacağı açıklanan 'in adı Galatasaray'la anılıyor. 31 yaşındaki futbolcunun eski takımına geri döneceği konuşuluyor.

Beşiktaş'tan ayrılacağı açıklanan 'in adı Galatasaray'la anılıyor. 31 yaşındaki futbolcunun eski takımına geri döneceği konuşuluyor. Bu sezon 3 gol, 12 asistle takımına büyük katkı sağlayan Caner, 2009 yılında sarı-kırmızılı formayı 1 yıl terletmişti.
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