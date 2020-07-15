Beşiktaş'ta Wu Lei sürprizi

İspanyol Devlet Haber Ajansı EFE, Beşiktaş'ın La Liga'dan düşen Espanyol'un Çinli oyuncusu Wu Lei'yi isteyen kulüplerin arasına katıldığını yazdı.

İspanyol Devlet Haber Ajansı EFE, Beşiktaş'ın La Liga'dan düşen Espanyol'un Çinli oyuncusu Wu Lei'yi isteyen kulüplerin arasına katıldığını yazdı. Premier Lig'den Watford ve Wolves'un da istediği Çinli oyuncu için EFE Haber Ajansı, "Beşiktaş oyun kalitesinden çok, Asya pazarındaki getirisiyle daha fazla ilgileniyor" dedi.

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