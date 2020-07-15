15 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Wu Lei sürprizi

Wu Lei sürprizi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

İspanyol Devlet Haber Ajansı EFE, Beşiktaş'ın La Liga'dan düşen Espanyol'un Çinli oyuncusu Wu Lei'yi isteyen kulüplerin arasına katıldığını yazdı.

İspanyol Devlet Haber Ajansı EFE, Beşiktaş'ın La Liga'dan düşen Espanyol'un Çinli oyuncusu Wu Lei'yi isteyen kulüplerin arasına katıldığını yazdı. 'den Watford ve Wolves'un da istediği Çinli oyuncu için EFE Haber Ajansı, "Beşiktaş oyun kalitesinden çok, Asya pazarındaki getirisiyle daha fazla ilgileniyor" dedi.

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