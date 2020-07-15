Sergen Yalçın'dan transferde flaş karar! Nika Ninua...
Son dakika transfer haberi... Önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmaya başlanacak yeni yabancı sınırlaması nedeniyle birçok takım gibi Beşiktaş rotayı yerli ve kaliteli futbolculara çevirdi. Bu kapsamda siyah-beyazlılar, Nika Ninua transferinden vazgeçti.
Beşiktaş Yönetimi, bir süredir gündeminde tuttuğu Nika Ninua ismini rafa kaldırdı.
Daha önce Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği Gürci orta saha, TFF'nin yabancı sınırlaması konusundaki kararı nedeniyle askıya alındı.
Milliyet'in haberine göre bu durumd, transferde kontenjan haklarını, daha deneyimli yabancılardan yana kullanmak isteyen Sergen Yalçın, bu nedenle istemeyerek de olsa Nika Ninua ismine soğuk bakmak zorunda kaldı.
Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin ise yine de bu futbolcunun transfer edilip bir seneliğine bir başka takıma kiralanmasını önerecekleri iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı