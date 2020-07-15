15 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan transferde flaş karar! Nika Ninua...

Sergen Yalçın o transferden vazgeçti!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 Giriş Tarihi: 15.07.2020

Son dakika haberi... Önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmaya başlanacak yeni yabancı sınırlaması nedeniyle birçok takım gibi rotayı yerli ve kaliteli futbolculara çevirdi. Bu kapsamda siyah-beyazlılar, transferinden vazgeçti.

Yönetimi, bir süredir gündeminde tuttuğu ismini rafa kaldırdı.

Daha önce Teknik Direktör 'ın da onay verdiği Gürci orta saha, TFF'nin yabancı sınırlaması konusundaki kararı nedeniyle askıya alındı.

Milliyet'in haberine göre bu durumd, transferde kontenjan haklarını, daha deneyimli yabancılardan yana kullanmak isteyen Sergen Yalçın, bu nedenle istemeyerek de olsa Nika Ninua ismine soğuk bakmak zorunda kaldı.

Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin ise yine de bu futbolcunun edilip bir seneliğine bir başka takıma kiralanmasını önerecekleri iddia edildi.

Beşiktaşlı yıldız açıkladı! haberin devamı

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