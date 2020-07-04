Beşiktaş'ta krizin adı kiralık oyuncular!
Beşiktaş'ın 3 kiralık oyuncusu siyah-beyazlılara sıkıntı yarattı. Boateng'in takımdaki belirsizliği sürerken, Diaby "Ya gönderin ya sözleşme uzatın" resti çekti. Mısırlı Elneny ise kalan maçlarda oynamak için ekstra ücret istedi.
Beşiktaş'ın üç kiralık yıldızı ile ilgili sorunlar bitmek bilmiyor. Zorunlu kiralama opsiyonu olan ancak sonrasında bunu kaldıran Beşiktaş yönetimi, maliyeti yüksek olmasından dolayı Ganalı ile devam etmekte kararsız... Sporting'in Beşiktaş'a mesaj gönderdiği ve Diaby ile gelecek sezon çalışmak istiyorlarsa anlaşabileceklerini, böyle bir fikirleri yoksa Senegalli oyuncunun geri gönderilmesini talep etti. Beşiktaş'ın başındaki asıl sorun ise Elneny ile ilgili. Mısırlı oyuncu ayrılmak isterken, Beşiktaş yönetimi ise Arsenal'den izin aldığını ve oynamak zorunda olduğunu menajerine iletti. Elneny'nin Temmuz'daki maçlarda oynamak için ekstra ücret istediği öğrenildi. (Fotomaç)
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