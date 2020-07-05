Adem Ljajic'te menajer çıkmazı

Adem Ljajic'in menajerliğini yapan eski F.Bahçeli basketbolcu Mirsad Türkcan'ın, Beşiktaş ile yapılan görüşmelerde uzlaşmacı olmayan tavırlar sergilediği belirtildi.

Türkcan ile yapılan bir görüşmede Başkan Çebi'nin "Adem'in kalmasını istiyoruz. Ancak yıllık 3 milyon 750 bin euro çok fazla. Bizim bu parayı ödeme şansımız yok" dediği; Türkcan'ın "Düşündüğünüz rakam ne?" sorusuna aldığı "2.5 milyon euro" sözleri üzerine görüşmelerin tıkandığı ifade edildi. O günden bu yana iki tarafın bir daha görüşmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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