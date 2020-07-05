05 Temmuz 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic'te menajer çıkmazı

Ljajic'te menajer çıkmazı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

Adem Ljajic'in menajerliğini yapan eski F.Bahçeli basketbolcu 'ın, ile yapılan görüşmelerde uzlaşmacı olmayan tavırlar sergilediği belirtildi.

Türkcan ile yapılan bir görüşmede Başkan Çebi'nin "Adem'in kalmasını istiyoruz. Ancak yıllık 3 milyon 750 bin euro çok fazla. Bizim bu parayı ödeme şansımız yok" dediği; Türkcan'ın "Düşündüğünüz rakam ne?" sorusuna aldığı "2.5 milyon euro" sözleri üzerine görüşmelerin tıkandığı ifade edildi. O günden bu yana iki tarafın bir daha görüşmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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