Beşiktaş'ın Welinton ısrarı sürüyor

Süper Lig'in sonuna yaklaşılırken transfer haberleri de artmaya başladı. Bu kapsamda Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Dorukhan Toköz'ün adı Fenerbahçe ile geçiyordu. 24 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bu dedikodulara adeta cevap verdi. İşte detaylar...