15 Temmuz 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Welinton ısrarı sürüyor

Welinton ısrarı sürüyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda savunmayı güçlendirmeyi hedefleyen , Alanyasporlu futbolcu Welinton için görüşmelerini sürdürüyor.

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda savunmayı güçlendirmeyi hedefleyen , Alanya'dan Welinton için görüşmelerini sürdürüyor. 'ın eski öğrencisi Welinton, geçen sezon Alanya ile sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatmıştı. 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Akdeniz ekibiyle sözleşme uzatırken 2.5 milyon euro'ya serbest kalır maddesi eklettirdi.

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