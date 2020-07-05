Claudio Bravo'da son tango!
Loris Karius'un ardından kaleci arayışlarını hızlandıran siyahbeyazlıların listesinde 1 numarada yer alan Claudio Bravo ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler sol düzlüğe girmiş durumda.
Loris Karius'un ardından kaleci arayışlarını hızlandıran siyahbeyazlıların listesinde 1 numarada yer alan Claudio Bravo ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler sol düzlüğe girmiş durumda. Taraflar bir çok konuda anlaşmaya varırken, senelik ücret, imza parası ve sözleşme süreci konularındaki pürüzlerin de bu hafta içerisinde çözülmesi bekleniyor. İşte Beşiktaş ile Bravo arasında çözüme kavuşması beklenen pürüzler:
* Bravo iki yıllık sözleşme istiyor. Beşiktaş 1+1 yıllık üzerinde ısrar ediyor.
* Bravo 1.6 milyon euro istiyor. Beşiktaş 1.2 milyon euro teklif ediyor.
* Bravo 800 bin Euro'luk imza parası istiyor. İki yılda ödenmesini istiyor. Beşiktaş ilk yılda ödeyeceği 1.2 milyon euro'nun üzerine tek seferlik 400 bin euro imza parası veriyor.
DİĞER İSİMLERE VETO
Beşiktaş'ta 27 ila 34 yaş arası kaleci transferi ise yine Ersin yüzünden düşünülmüyor. Çünkü bu yaş aralığında düşünülen Zoet ve Armani gibi kaleciler 3-4 yıldan aşağı sözleşme istemediler.
EŞİ DE İKNA ETTİ
Bravo'nun eşinin daha önce Türkiye'de forma giyen Medel ve Isla'nın eşleriyle konuşarak bilgi aldığı öğrenildi. Aldığı bilgiler eşliğinde çok etkilenen Bravo'nun eşinin kafasında herhangi bir sorun kalmadığı öğrenildi.
(Fotomaç)
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