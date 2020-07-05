05 Temmuz 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Mensah hamlesi sürüyor

Mensah hamlesi sürüyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.07.2020

'un 3.6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Bernard Mensah ile en ciddi ilgilenen takımın olduğu ifade edilirken, oyuncunun ülkesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gana basınının haberine göre 'ın ısrarla istediği Mensah için gözünü kararttı. 'ın bu için 3 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedilirken, 2 genç futbolcusunu da 'a kiralık olarak vermek istediği aktarıldı. Bu isimlerin Mertcan ve Kerem olduğu aktarıldı.

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