Beşiktaş'ta Mensah hamlesi sürüyor

Kayserispor'un 3.6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Bernard Mensah ile en ciddi ilgilenen takımın Beşiktaş olduğu ifade edilirken, oyuncunun ülkesinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gana basınının haberine göre Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Mensah için Beşiktaş gözünü kararttı. Kara Kartal'ın bu transfer için 3 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedilirken, 2 genç futbolcusunu da Kayserispor'a kiralık olarak vermek istediği aktarıldı. Bu isimlerin Mertcan ve Kerem olduğu aktarıldı.

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