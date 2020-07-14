14 Temmuz 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Claudio Bravo'dan Beşiktaş iddialarına sert tepki!

Bravo'dan Beşiktaş iddialarına sert tepki!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.07.2020

Loris Karius'un sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından yeni sezon için kaleci arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündeme Claudio Bravo gelmişti. 37 yaşındaki kaleci, siyah-beyazlı kulübe transferiyle ilgili Şili basınında çıkan haberlere tepki göstererek "Neyin yeni kalecisi? Sürekli yanlış haber. Doğru haber yapın" dedi.

Beşiktaş'ın yeni kaleci adayları arasında gösterilen Claudio Bravo, ülkesinde siyah-beyazlı takıma gideceğini yazan yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

37 yaşındaki file bekçisi, Şili Ligi'ni yayınlayan CDF'nin "Bravo Beşiktaş'ın yeni kalecisi olacak" haberine, "Neyin yeni kalecisi? Sürekli yanlış haber. Ekim ayından beri maç yayınlamadan abonelerinizden para alıyorsunuz! Saygı gösterin, doğru haber yapın" şeklinde bir cevap verdi.

Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Ahmet Nur Çebi'den açıklama geldi

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Dorukhan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Çebi'den açıklama geldi Dorukhan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Çebi'den açıklama geldi
Dorukhan'dan flaş paylaşım! F.Bahçe... Dorukhan'dan flaş paylaşım! F.Bahçe...
Takımından resmen ayrıldı! Yeni adresi Beşiktaş... Takımından resmen ayrıldı! Yeni adresi Beşiktaş...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör