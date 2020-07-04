04 Temmuz 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın Gökhan Akkan'da ısrarcı!

Sergen Yalçın Gökhan Akkan'da ısrarcı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.07.2020

Loris Karius'tan boşalan 1 numara için arayışlarını sürdüren 'ta, teknik direktör 'ın 'da ısrarcı olduğu öğrenildi.

Teknik direktör , 1 numara mevkii için konusunda ısrar ediyor. Başarılı teknik adam Şilili kaleci Bravo'yu Ersin'i yetiştirmesi için ideal olarak görürken, Gökhan'ın da 'ın birini kalecisi olarak yıllarca formayı giyebileceğine inanıyor. Başarılı çalıştırıcı Ersin ve Gökhan'ın 10 yıl Beşiktaş'ın kalesini devralabileceğini de belirtirken, Utku'nun da takımda kalmasına karar verildi.

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