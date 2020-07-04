04 Temmuz 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Domagoj Vida el yaktı

Domagoj Vida el yaktı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

Avrupa devlerinin listesinde olan 'ın yıldız stoperi , aldığı maaşla kendisini transfer etmek isteyen kulüpleri şok etti.

Hırvat stoperin 'tan kazandığı para Avrupa kulüplerini şok etti. Son olarak Frankfurt, Vida'ya talip oldu, menajerler vasıtasıyla görüşmeler yapıldı. Andre Silva (Milan), Trapp (PSG) ve Dost'un (Sporting) kiralık olarak forma giydiği Alman ekibinin sportif direktörü Hübner; Vida'nın, Avrupa devlerinden gelen Silva, Trapp ve Dost'a bir sezonda ödediklerinden daha fazlasını aldığını öğrenince görüşmeleri kesti. (Fotomaç)

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