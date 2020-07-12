12 Temmuz 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Kevin-Prince Boateng...

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Kevin-Prince Boateng...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 12.07.2020

, 'in 31. haftasında ile oynanan mücadelede sakatlanan Ganalı futbolcu Kevin-Prince Boateng'in sağlık durumuyla ile ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada "Futbol Takımımızın Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng'e yapılan muayene ve tetkikler neticesinde aşil tendinopatisi tanısı konulmuş ve tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştı. Ağrıları devam eden Boateng'in bugün yapılan kontroller neticesinde tedavisinin devam etmesine sağlık ekibimiz tarafından karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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