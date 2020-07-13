13 Temmuz 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Umut ve Ljajic derbiye yetişir mi?

Umut ve Ljajic derbiye yetişir mi?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.07.2020

Beşiktaş'ta yapılan corona virüsü (Covid-19) testleri sonrasında Adem Ljajic e Umut Nayir'in sonuçları pozitif çıkmıştı. İki oyuncuya yeniden yapılan testler yine pozitif çıkarken, oyuncuların Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor.

Covid-19 testleri pozitif çıkan Ljajic ve Umut Nayir, iki haftadır evlerinde karantinada tutuluyor. Önceki gün iki futbolcuya yeniden test yapılırken, bunların sonucu da pozitif çıktı. Bunun üzerine oyunculara karantinada kalmaya devam etmeleri söylendi. İkiliye yarın bir test daha yapılacak. Ancak bu durumda iki oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.

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