12 Temmuz 2020, Pazar

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Beşiktaşlı iki yıldızın corona virüsü testi yine pozitif!

Geçtiğimiz haftalarda yapılan corona virüsü testlerinde iki oyuncunun pozitif çıktığını açıklayan Beşiktaş'ta 11 Temmuz tarihinde yapılan testlerde iki ismin test sonucunun yine pozitif çıktığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.07.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 10:56
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Beşiktaşlı iki yıldızın corona virüsü testi yine pozitif!

Beşiktaş'ta 30 Haziran'da yapılan Covid-19 testleri sonrası iki futbolcuda Covid-19'a rastlandığı açıklanmıştı.

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Beşiktaşlı iki yıldızın corona virüsü testi yine pozitif!

Corona virüsü testi pozitif çıkan isimlerin Umut Nayir ile Adem Ljajic olduğu ifade edildi. İki futbolcu da yaklaşık iki haftadır evlerinde karantinada tutuluyor.

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Beşiktaşlı iki yıldızın corona virüsü testi yine pozitif!

Hürriyet'in haberine göre siyah-beyazlılarda önceki gün iki oyuncuya yeniden test yapılırken, bunların sonuçları da pozitif çıktı.

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Beşiktaşlı iki yıldızın corona virüsü testi yine pozitif!

Bunun üzerine oyunculara karantinada kalmaya devam etmeleri ve antrenmana çıkmamaları istendi.

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Beşiktaşlı iki yıldızın corona virüsü testi yine pozitif!

DERBİDEKİ DURUMLARI BELİRSİZ

Umut ve Ljajic'e yarın bir test daha yapılacak. Ancak bu durumda Malatya deplasmanına gidemeyecek olan iki oyuncunun Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise belirsiz.

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