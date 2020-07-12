12 Temmuz 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan gençlik ateşi! Doğukan İnci...

Beşiktaş'tan gençlik ateşi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

, yaz döneminde büyük bir yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar geleceğin takımını oluşturmak için genç isimlere yönelirken, bu kapsamda gündeme Karşıyaka'da forma giyen Doğukan İnci geldi.

genç yetenekleri gözüne kestirdi. TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden İzmir temsilcisi Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci'yi uzun süredir takip eden siyah-beyazlı kulübün scoutları, bu futbolcu hakkında olumlu rapor verdi. 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde forma giydiği 24 maçta 12 gol atarken 5 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 21 yaşındaki futbolcunun asıl mevkisi sol kanat olsa da, forvette de oynayabiliyor. (Fotomaç)

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