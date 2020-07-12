12 Temmuz 2020, Pazar
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Beşiktaş Seyhan Yiğit'i transfer etmek istiyor!
Nürnberg ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Seyhan Yiğit için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi bulunuyordu. Genç yıldızı Beşiktaş da transfer gündemine aldı. İşte detaylar...
Beşiktaş ezeli rakipleri G.Saray ve F.Bahçe'nin transfer listesinde olan Nürnberg U19'da forma giyen 17 yaşındaki Seyhan Yiğit için ilk hamlesini yaptı. Sağ bek ve stoper mevkisinde forma giyen Seyhan'ın transferi için scout ekibinin raporunu değerlendiren Sergen Yalçın, bu transfere onay verdi. Nürnberg ile olan sözleşmesi seeye sona eren Seyhan'ın transferini bonservis bedeli ödemeden tamamlamak isteyen Beşiktaş, bu stratejisinde başarılı olamazsa 17 yaşındaki milli futbolcuyu Ocak ayında kadrosuna katacak. (Fotomaç)
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