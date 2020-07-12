12 Temmuz 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Seyhan Yiğit'i transfer etmek istiyor!

Seyhan Yiğit kapışması!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.07.2020

Nürnberg ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Seyhan Yiğit için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi bulunuyordu. Genç yıldızı da gündemine aldı. İşte detaylar...

ezeli rakipleri G.Saray ve F.Bahçe'nin listesinde olan Nürnberg U19'da forma giyen 17 yaşındaki Seyhan Yiğit için ilk hamlesini yaptı. Sağ bek ve stoper mevkisinde forma giyen Seyhan'ın transferi için scout ekibinin raporunu değerlendiren , bu transfere onay verdi. Nürnberg ile olan sözleşmesi seeye sona eren Seyhan'ın transferini bonservis bedeli ödemeden tamamlamak isteyen Beşiktaş, bu stratejisinde başarılı olamazsa 17 yaşındaki milli futbolcuyu Ocak ayında kadrosuna katacak. (Fotomaç)

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