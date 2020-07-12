Beşiktaş'ta anlaşmalar tamam! Kartal 4 dörtlük

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 4 isimle söz kesti. Alanyaspor'un iki yıldızı Papiss Cisse ve N'Sakala ile anlaşan siyah-beyazlılar, Kayserispor'dan Lung ve Bernard Mensah ile de prensipte anlaştı.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmalarını tam gaz sürüyor. Siyah-beyazlılar Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda görüşmelerini sürdürürken, birçok isimle anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adamın genç oyunculara da şans vermesi beklenirken, Karius'un yerine kaliteli bir kaleci, Burak Yılmaz'ın yanına skorer bir forvet, Caner'in yerine iyi bir sol bek ve Boateng ile Ljaic'in bölgesine de kaliteli bir 10 numara arayışları büyük ölçüde tamamlandı. İşte siyah-beyazlıların transfer harekatında işi bitirdiği isimlerle ilgili son durum:

KALEYE LUNG!

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "30'lu yaşlarında yabancı bir kaleci almayacağız" demesine rağmen yönetici Erdal Torunoğulları'nın Rumen kaleci Silviu Lung'un menajeriyle temas kurduğu bildirildi. Kayserispor'un elinde 1 yıllık opsiyon var ancak Lung, Beşiktaş'la anlaşırsa, Kayserispor'un Lung'un sözleşmesini uzatması sıkıntıya neden olabilir. Ayrıca Lung'u, Beşiktaş'ın ısrarla istemesinin nedeni yılda 300 bin euro'ya oynatabilecek olması. 3 yılda sadece 1 milyon euro'luk bir maliyetinin bulunması.

GOL KRALINA KANCA

Sergen Yalçın'ın hedefi gelecek sezon Beşiktaş'ı, Süper Ligi tanıyan, İstanbul dışındaki takımlardan kendilerini kanıtlamış ve İstanbul takımlarında kariyer isteyen oyunculardan kurmak. Lung, N'Sakala, Mensah gibi Sergen'in bir başka gözdesi ise eski öğrencilerinden Papiss Cisse. Alanyaspor'la sözleşmesi biten Senegalli golcüyü Sergen, Burak Yılmaz'ın yerine değil yanına düşünüyor. Başarılı teknik adam Cisse ile Sergen'i Fatih Terim'in G.Saray'da oynattığı Drogba-Burak Yılmaz rolüyle kullanmak istiyor.

N'SAKALA HAZIR KITA

Kaleci Lung için yılda 300 bin euro'yu gözden çıkaran Beşiktaş'ın sözleşmesi biten bir başka oyunu olan Fabrice N'Sakala'yı da, yine yılda 350 bin euro'dan 2+1 yıllığına ikna ettiği bildirildi. Alanyaspor'dan yılda 200 bin euro kazanan Demokratik Kongolu oyuncuyu ikna edenin bizzat Sergen Yalçın olduğu bildirildi. Bu sezon oldukça düşük bir bütçe ile takım kurmaya hazırlanan siyah-beyazlıların şu ana kadar yılda 500 bin euro'dan fazla isteyen hiçbir oyuncuyla ikinci bir görüşme yapmadığı bildirildi.

MENSAH 'EVET' DEDİ

Beşiktaş'ın ikna ettiği diğer bir oyuncu Mensah. Kayserispor'dan izin alınarak görüşülen Ganalı oyuncuya yıllık 500 bin euro'dan 4 yıllık bir anlaşma önerildi. Mensah bu teklifi kabul ederken, Kayserispor'un ikna edilmesi biraz uzun sürecek gibi. Kayserispor yönetimi, takımdan ayrılmak isteyen Mensah'dan olabilecek en yüksek rakamı elde etmek için her türlü şansını kullanmaya çalışacak. Sarı-kırmızılıların küme düşerlerse ya da düşmezlerse şeklinde iki farklı planı bulunuyor. (Fotomaç)

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