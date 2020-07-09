09 Temmuz 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan Burak Yılmaz açıklaması! "Önümüzdeki maçta..."

Yalçın'dan Burak açıklaması! Önümüzdeki maçta...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.07.2020

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş, bu maçta 'ı ve Gökhan Gönül'ü sakatlığa kurban vermişti. Siyah-beyazlıların teknik direktörü , maç sonunda yıldız isimlerin sakatlık durumlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş teknik direktörü , Kasımpaşa'yı 32 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa karşısında geri dönmenin çok kolay olmadığının altını çizen Sergen Yalçın, "Kasımpaşa çok güçlü bir takım, fizik gücü de var, oyun gücü de var. Biz çok zorlu bir maç oynadık, oyuncular tarafından da bakıyorum; gerçekten maça çıkmak çok zor. Tek dileğim sezonun en kısa süre içerisinde sakatlık olmadan tamamlanması. Kasımpaşa karşısında ikinci yarıda futbolcularım sahaya karakter koydu. İnşallah kalan üç maçı da kazanmak istiyoruz ama zorlu maçlarımız var. Umarım bu maçları kazanıp en iyi yerde bitiririz" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇTA..."

Gökhan ve Burak'ın Malatyaspor karşısında oynayamayacağını ifade eden Yalçın, "Gökhan ve sakatlandı ve çıktı, önümüzdeki maçta Burak'ı kullanacağımızı düşünmüyorum. Herkes iyi niyetli bir şekilde mücadele ediyor, biz de bir şey diyemiyoruz. En iyi ve sağlıklı şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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